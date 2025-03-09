По рецептам монахов
В том, что важное кроется в деталях, я убедилась лет двадцать назад, когда побывала в Измаиле на празднике Акулины Гречишницы. Его организовали первый директор Историко-краеведческого музея Придунавья Раиса Шишкина и ее коллеги.
В уютном дворике музея были сложены очаги, где на дровах готовили постные каши. В кулинарном соревновании участвовали в основном повара ресторанов и… монахи.
Как вы уже наверное догадываетесь, постные каши тех, кто ведет аскетическую жизнь в удалении от мирских соблазнов, оказались самыми лучшими.
Изюминка – в морковке
Пшеничная каша хороша, когда приправлена сливочным маслом. Но она становится еще вкуснее, когда «украшена» овощными ароматами.
Ингредиенты:
- 1 стакан крупы «Арнаутка» или «Полтавская»;
- 2,5 стакана воды;
- 1 морковь и 1 репка;
- соль по вкусу.
Залив крупу водой, сразу опустите в казан очищенные морковку и репку средних размеров. Если не нашли на рынке репку, используйте одну крупную морковь.
Важно: корнеплод не разрезайте, он должен вариться с крупой целиком. Варите, помешивая, 15-20 минут. Следите, чтобы овощи были внутри каши. Проварив 15-20 минут, укутайте, дайте настояться 30 минут.
Сваренный в крупе овощ разделите порционно – он тоже стал особенно вкусным.
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О, гречка!
Кто не знает анекдотов про гречку – вкуснейшую кашу, которая, однако, может надоесть, если часто готовить. Но если готовить гречку по разным рецептам, то эта крупа, которая очень полезна для организма человека, не надоест. Очень вкусный вариант – гречка с грибами.
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы;
- 2 стакана воды;
- 300 граммов грибов;
- 2 луковицы;
- 50-80 граммов растительного масла.
Лук мелко накрошите и обжарьте на растительном масле, добавьте мелко нарезанные грибы (подойдут любые) и тоже обжарьте, чтобы вышла влага. Добавьте специи по вкусу. Когда каша сварилась, опустите зажарку в нее и дайте немного настояться.
Ранее мы рассказывали, можно ли найти зимой грибы в Троицком лесу и как их готовить
Оладьи на воде
Оладушки… Кто же не любит горяченькие, на кефире и яйцах?.. Но есть и постный вариант оладьев, который гораздо дешевле и вкуснее: ну просто «прощай, талия».
Ингредиенты:
- 1 стакан воды;
- 2 чайные ложки сухих дрожжей, лучше взять «Французские»;
- 2 чайные ложки сахара;
- мука – около 2 стаканов;
- растительное масло, примерно 150-200 граммов;
- соль по вкусу.
В теплой воде размешайте дрожжи, сахар, соль и немного муки, дайте постоять опаре 20-30 минут. Затем добавляйте муку и замешивайте. Тесто должно быть в консистенции густой сметаны.
Дайте тесту 2-3 часа подойти, в зависимости от температуры воздуха.
Раскалите на сковороде растительное масло и ложкой выкладывайте тесто. Поджарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Оладьи впитывают масло, поэтому понемногу добавляйте его на сковороду.
Важный момент! Действие дрожжей приводит к тому, что оладьи хорошо поднимаются. Чтобы они после остывания сохранили свои воздушные формы, хорошенько поджарьте еще и третий бочок, устанавливая каждый оладушек на ребро.
Такие оладьи подают с вареньем, повидлом, медом. Если вы не поститесь, используйте сметану и посыпайте натертой брынзой.
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