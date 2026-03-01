Ключевые моменты:

До 2 марта на реке Тилигул сохраняется повышенный уровень воды.

В Березовке уже зафиксированы подтопления огородов и дворов.

Коммунальные службы завезли десятки тонн песка для защиты домов.

Наводнение в Березовке и Викторовке: прогнозы синоптиков

По данным Березовского горсовета, критическая ситуация на реке Тилигул сохранится как минимум до 2 марта. При «желтом» уровне опасности вода может выйти на пойму и прибрежные территории, что грозит затоплением частных домов в городе Березовка. При «оранжевом» уровне существует риск подтопления домов в селе Викторовка.

Глава Березовского горсовета Валерий Григораш сообщил, что в последние дни резко поднялся уровень воды в реках Тартакай и Тилигул. Вода начала подходить к домам в Березовке на улицах Вишневая, Черноморская и в переулке Украинский. Самая сложная ситуация сложилась на улицах Охотничьей и Успенской — там зафиксировано подтопление огородов и дворов.

Для защиты домов коммунальные службы завезли около 37 тонн песка и раздали жителям 300 мешков. В работах помогали сотрудники коммунального предприятия «Благоустройство» и ООО «Агродорстрой».

Почему поднялся уровень воды

По словам главы громады, одной из причин стало самовольное перекрытие русла реки Тартакай возле устья. Это привело к накоплению воды.

Кроме того, в руслах рек часто скапливаются ветки, листья и бытовой мусор, что мешает нормальному прохождению воды и повышает риск подтоплений.

Местные власти призывают жителей не вмешиваться в естественное течение рек и следить за состоянием водных объектов.

Напомним, в Березовском районе неизвестные обустроили частный ставок и насыпь через реку Тилигул. Информацию о возможном преступлении направили в Одесскую областную прокуратуру.

