Ключевые моменты:

17 февраля в Одессе социальные автобусы продолжают работу по 12 маршрутам.

Расписание может изменяться по дорожным условиям или техническим причинам.

Жалобы пассажиров продолжаются.

Расписание движения социальных маршрутов в будни

С1 «Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 10:00 11:55, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:95

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:10.

Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:55, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12 14:20, 14:40, 15:00,15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:90

Последний рейс от ул. 28-я бригада: 19:40.

С3 «ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от зуп. «Западное кладбище», 0 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (Рейсы к Западному кладбищу обозначены буквой «К»).

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршруту трамваев

№5 (трам.) «Аркадия — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№10 (трам.) «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№15 (трам.) «пл. Тираспольская — Слободской рынок»

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№17 (трам.) «Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана»

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:02, 15:34 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46. 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:38.

№26 (трам.) «ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 0 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:17, 14:30, 14:52 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:24, 18:58

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:43 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:23, 12:51, 13:19, 13:39, 14:07, 14:35 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:47 19:09, 19:23, 19:37, 19:50.

№27 (трам.) «ул. Архитекторская — просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршрутам троллейбусов

№3 (трол.) «ст. Залог I — Парк Шевченко»

Отправление от ст. Залог I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 1.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17 19:50.

№8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:35, 16:35 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 16:25 18:30, 19:15, 20:00.

№9 (трол.) «ул. Инглеге — ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Ингле: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 09 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:03, 14:30, 14:54 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:38 19:06, 19:20, 19:46, 20:16, 20:42.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:2 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:17, 12:45, 13:13, 13:39, 14:07, 14:35, 14:48, 15:25 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55 19:37, 19:51, 20:05, 20:31, 21:01, 21:27.

Как отмечают в мэрии, расписание движения информационно и не учитывает возможные изменения дорожных условий движения, задержку в движении, или кратковременного схода автобуса по техническим причинам.

Жалобы пассажиров

Городские власти Одессы продолжают публиковать график курсирования бесплатных автобусов, временно заменяющих трамваи и троллейбусы. Правда, жители города в который раз жалуются на работу этого общественного транспорта. К примеру, читательница «Одесской жизни» отмечает в комментариях, что нет точного расписания движения этих автобусов. Соответственно, люди вынуждены садиться в маршрутные такси, проезд в которых стоит 20 гривен.

Напомним, что КП «Одесгорэлектротранс» объявили о наборе на бесплатное обучение на водителей троллейбусов и трамваев. Может быть, вскоре будет возобновлено курсирование электротранспорта?