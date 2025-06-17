День села з аукціоном, концертом та юшкою

На храмове свято в центрі Троїцького старостату Любашівської громади влаштували справжнє святково-ярмаркове містечко, накривши столи вишуканими стравами. На благодійний аукціон виставили картини, ікони, ляльки-мотанки, розписані гільзи, вироби з дерева та бісеру. Загалом на потребу наших захисників було виручено близько 75 тисяч гривень.

Найдорожчий лот – розписану артилерійську гільзу – придбав за 7400 гривень поважний дідусь для свого онука. Вимайструвала цю патріотичну річ бурятка, яка тимчасово мешкає в Агафіївці.

Зелене свято скрасили виступи творчих колективів художньої самодіяльності Любашівської та Ананьївської громад. А молодь влаштувала колоритний дохристиянський обряд водіння Куста, яким намовляли дощ, закликали врожай та перемогу.

Завершилися троїцькі урочистості конкурсом козацької юшки.

Наш журналіст – серед лауреатів премії

Лауреаты премии Р. Палецкого

Цього ж дня відбулось нагородження премією імені Ростислава Палецького. Цьогоріч її отримали 15 лауреатів з Троїцького, Любашівки, Ананьєва, Зеленогірського, Ясенового, Одеси та Подільська.

Традиційно премія присуджується в номінаціях «Декоративне та народне малярство», «Художня тканина», «Художні вироби з природних матеріалів» та «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва».

Перші місця здобули декоративні розписи юних дарувань з Любашівської «Школи мистецтв» Дар’ї Швець, Анни і Дарини Вовковських та Діани Граб – педагог Олена Школа.

Також головні призи отримали представниці Троїцької школи малярства Наталя Солоїда та Ганна Пальонок, яких в дитинстві навчала орнаментуванню народна майстриня Лариса Бабінець.

Премію також виборов земляк Ростислава Палецького з Коханівки, викладач художньо-графічного факультету університету імені Ушинського, заслужений художник України Петро Нагуляк. Зараз митець захищає Вітчизну, тож не зміг особисто отримати заслужену нагороду.

Чимало митців відтворили у своїй творчості сучасне воєнне лихоліття, стійкість наших воїнів та українського народу. Зокрема, мисткиня з Подільська Людмила Горбатюк витворила декоративне панно «Павутина» на честь недавньої успішної операції зі знищення ворожої авіації на території ворога.

Награждение Ю. Федорчука

В номінації «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва» премійовано і журналіста «Одеського життя» Юрія Федорчука, який висвітлює тему українського ужиткового малярства, народної творчості та культури на сторінках газети.

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