Ключевые моменты:

Вечером 21 ноября российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой.

Жители области сообщили о сильном взрыве и зареве в районе Приморского – Татарбунар.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики со стороны оккупированного Крыма.

Тревога прозвучала спустя минуту-две после взрыва.

Официальной информации о последствиях пока нет.

Около 21:30 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистики. Одновременно мониторинговые Телеграм-каналы написали о выходе баллистики с территории оккупированного Крыма, предварительно в сторону Измаила. Также сообщалось об угрозе для Вилково.

И вскоре, по словам местных жителей, прозвучал взрыв. Сообщается, что тревогу дали на минуту или две позже.

По информации из соцсетей, взрыв прозвучал в районе Приморского – Татарбунар. На месте предполагаемого прилета также наблюдается зарево.

Официальная информация пока отсутствует.

В 22:00 были отбой тревоги. Тем не менее, уже есть информация о пуске ударных дронов с мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска (РФ). Поэтому ночью не исключена повторная тревога.

Напомним, поздним вечером четверга, 20 ноября, Одесса оказалась под атакой дронов. Но и этого врагу показалось мало, и утром 21 ноября Одесса и область снова оказались под ударом вражеских дронов. Тревога длилась более пяти часов. В Одессе и области фиксировали падение обломков, повреждены дома и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.

