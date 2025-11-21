Ключевые моменты:
- Вечером 21 ноября российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой.
- Жители области сообщили о сильном взрыве и зареве в районе Приморского – Татарбунар.
- Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики со стороны оккупированного Крыма.
- Тревога прозвучала спустя минуту-две после взрыва.
- Официальной информации о последствиях пока нет.
Около 21:30 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистики. Одновременно мониторинговые Телеграм-каналы написали о выходе баллистики с территории оккупированного Крыма, предварительно в сторону Измаила. Также сообщалось об угрозе для Вилково.
И вскоре, по словам местных жителей, прозвучал взрыв. Сообщается, что тревогу дали на минуту или две позже.
По информации из соцсетей, взрыв прозвучал в районе Приморского – Татарбунар. На месте предполагаемого прилета также наблюдается зарево.
Официальная информация пока отсутствует.
В 22:00 были отбой тревоги. Тем не менее, уже есть информация о пуске ударных дронов с мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска (РФ). Поэтому ночью не исключена повторная тревога.
Напомним, поздним вечером четверга, 20 ноября, Одесса оказалась под атакой дронов. Но и этого врагу показалось мало, и утром 21 ноября Одесса и область снова оказались под ударом вражеских дронов. Тревога длилась более пяти часов. В Одессе и области фиксировали падение обломков, повреждены дома и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.
