Ключевые моменты:

• Дроновая атака началась около 23:00 20 ноября.

• Повреждены жилой дом и здание предприятия.

• Пострадали четверо человек, трое — в больницах.

Последствия дроновой атаки в Одессе

Вечером 20 ноября 2025 года, примерно в 23:00, по Одессе был нанесен очередной дроновый удар. Город услышал сирены, а затем — серию взрывов, когда силы ПВО начали работать по вражеским целям.

По информации пресс-службы Одесской городской военной администрации, в результате удара повреждены жилой дом и одно из городских предприятий.

Пострадали четыре человека: одному помощь оказали прямо на месте, а троих доставили в больницы с ожогами и взрывными травмами. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте продолжают работать спасатели и все профильные службы. Ликвидация последствий атаки не прекращается.

ОБНОВЛЕНО

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражено здание СТО и административное здание. Уничтожено несколько легковых и повреждены грузовые автомобили.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Трое госпитализированы: 49-летняя женщина и 16-летний парень получили термические ожоги, а 70-летний мужчина — травму головы. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Еще двое пострадавших: с острой реакцией на стресс 67-летний мужчина и 43-летний — с ожогами лица, медицинскую помощь получают амбулаторно.

