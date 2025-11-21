Одесса осень

Ключевые моменты:

  • 22 ноября 2025 в Одессе и области – один из самых тёплых дней ноября.
  • Днём температура поднимется до +16+21°С.
  • Существенных осадков не ожидается; местами возможен небольшой дождь в области.
  • Южный ветер 9–14 м/с.
  • Ночью и утром – местами туман, на дорогах видимость 200–500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 22 ноября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13°С тепла, днем 16-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 ноября

По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13°С тепла, днем она поднимется до 16-21°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

