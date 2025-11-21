Ключевые моменты

Атака ударными дронами началась во время воздушной тревоги утром 21 ноября.

В Одессе и области фиксировали падение обломков, повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Жертв и раненых нет, на местах работают службы.

Утренняя атака дронов по Одессе

Утром 21 ноября, во время продолжительной воздушной тревоги, враг вновь атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. С 8 утра горожане слышали стрельбу — она происходила почти без перерыва, когда силы обороны работали по воздушным целям. Очевидцы фиксируют пролетающие дроны на свои телефоны.

По информации Одесской ОВА, обломки или неповрежденные вражеские дроны упали в нескольких районах города и области. В частном доме пострадали крыша и фасад, еще один беспилотник зафиксирован на уровне 11-го этажа недостроенного жилого комплекса. Также повреждения обнаружены на территории одного из отелей.

Сообщений о погибших или раненых не поступало. На местах работают экстренные службы. Жителей просят не подходить к местам падений — это может быть опасно.

Атака продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о движении двух десятков БПЛА в сторону Одессы и Пивденного.

В результате ночного удара по Одессе частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражено здание СТО и административное здание. Уничтожено несколько легковых и повреждены грузовые автомобили. Пять человек пострадали.

