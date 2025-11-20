Ключевые моменты:

Около 23:00 в Одессе объявлена воздушная тревога.

В сторону Одессы и Черноморска движется группа ударных дронов.

Часть БпЛА маневрирует над морем, другие направляются в районы Фонтан, Лиманка, Доброслав.

В городе слышна работа ПВО.

Информация обновляется.

По данным Воздушных сил ВСУ, с акватории Черного моря в сторону Одессы/Черноморска движется группа ударных дронов (они же «шахеды» или «мопеды»).

«Около 5 с моря летят в сторону Черноморска/Одессы», – проинформировал известный мониторинговый канал «Николаевский Ванёк».

Но спустя несколько минут стало известно, что «мопедов» уже явно больше. Часть из них пока маневрирует над морем.

«Уже около14 БпЛА. Часть маневры в море, курс Фонтан, Лиманка, часть на район Доброслава, тоже с маневрами», – пишут местные Телеграм-каналы.

Известно, что три «шахеда» на данный момент взяли курс на Лузановку/Пересыпь. Актуальна угроза и для жителей района Одесского порта и Крыжановки.

Оставайтесь в укрытиях и не снимайте на видео работу ПВО!

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.