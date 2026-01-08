Ключевые моменты:

Во второй половине дня 8 января 2026 года в Одесском и Белгород-Днестровском районах объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиабомб (КАБ) по Одесщине. Прозвучали взрывы.

Предварительно, под ударом оказались Затока и Маяки, вероятной целью вновь стал мост.

В конце декабря российские войска неоднократно обстреливали мост у Маяков.

Сигнал воздушной тревоги был дан в 16:04. Сообщалось как об угрозе применения ударных дронов (БпЛА), так и о наличии в акватории Черного моря вражеской авиации – потенциальных носителей управляемых авиабомб (КАБов).

Воздушные силы проинформировали о пуске КАБов на Одесчину – на Затоку и Маяки.

«Затока/Мост Затока – внимательно! Может быть КАБ в вашу сторону… КАБ на Маяки! Сейчас бахнет. С моста быстро!», – предупредили местных жителей мониторинговые Телеграм-каналы.

И действительно – через несколько минут прозвучала серия взрывов, их было отчетливо слышно и в Одессе.

В настоящее время угрозы воздушной атаки для Одессы и области нет – вражеские «СУшки» с пусковых рубежей ушли.

Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.

Напомним, враг впервые атаковал Одесскую область КАБами 24 октября 2025 года.

А в конце декабря прошлого года Российские войска несколько суток подряд обстреливали мост возле Маяков, который соединяет юг Одесской области с другими частями региона.

Читайте также: Восстановление моста в Маяках и работа границы с Молдовой: что изменится.