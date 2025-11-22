Ключевые моменты:

NOAA прогнозирует слабые магнитные возмущения 22 ноября — К-индекс около 3,3.

Возможен кратковременный пик до Kp 4–6 (G1–G2), то есть умеренная магнитная буря.

Магнитная буря 22 ноября: прогноз и влияние

Солнечная активность 22 ноября будет в целом спокойной, однако специалисты NOAA предупреждают о возможных колебаниях магнитного поля. Днем К-индекс составит примерно 3 — это зеленый уровень, указывающий на слабые возмущения.

При этом существует вероятность краткого повышения активности до Kp 4–6 (градации G1–G2), что означает умеренную магнитную бурю и ощутимое воздействие на космическую и земную технику.

Сообщается, что магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса B и восемь вспышек класса C: такие вспышки практически не влияют на Землю.

Что может произойти в период бури:

Спутники и навигация: возможны кратковременные помехи и задержки.

Связь: нестабильная работа, особенно в северных широтах.

Самочувствие: у метеочувствительных людей — усталость, головные боли, ухудшение сна.

Геомагнитные бури классифицируют по шкале G от 1 до 5. Она связана с К-индексом: к значению G нужно добавить 4, чтобы получить соответствующий уровень Kp. Например, буря G1 соответствует Kp 5. К-индекс измеряется по шкале от 0 до 9 и показывает интенсивность возмущений магнитного поля Земли.

Даже небольшие изменения солнечной активности могут заметно отразиться на самочувствии: появиться раздражительность, слабость или сонливость. Поэтому в такие дни важно внимательно следить за режимом и состоянием организма. Специалисты напоминают, что солнечная активность изменчива — вспышки могут возникать в течение дня, поэтому прогнозы стоит проверять регулярно.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Спите не менее 8 часов — это помогает стабилизировать давление.

Пейте больше воды.

Выбирайте легкие блюда, избегайте алкоголя и жирной пищи.

Снижайте стресс и избегайте интенсивных нагрузок.

