Ключевые моменты:

В парке «Тузловские лиманы» окольцевали редкую болотную сову, занесенную в Красную книгу.

Этот вид сов активен днем и сейчас мигрирует через территорию Одесской области.

Детали

Ученые Национального природного парка «Тузловские лиманы» провели успешную операцию по кольцеванию редкой птицы — болотной совы (Asio flammeus), которая занесена в Красную книгу Украины. Как рассказал эколог Иван Русев, сову поймали во время научной охоты, провели необходимые исследования, окольцевали и сразу же отпустили на волю.

Сейчас эти совы активно мигрируют через территорию парка, а в теплые зимы могут оставаться здесь зимувать. Болотная сова обитает на территории Одесской области преимущественно в открытых ландшафтах: на пойменных лугах, побережьях лиманов и в степных участках.

В отличие от большинства других сов, этот вид ведет активный дневной образ жизни, особенно под вечер, что делает его более заметным для орнитологов и любителей природы. Птица имеет характерное пятнистое оперение и большие желтые глаза.

Читайте также: