Ключевые моменты:

В одесском доме в районе Молдаванки обнаружили популяцию диких геконов, которые не являются типичными для Украины.

Ящерицы, вероятно, попали в город на судах и, несмотря на войну, продолжают размножаться.

Детали

В одном из жилых домов Одессы возле Молдаванки поселились дикие ящерицы — гекконы. Пользователь Сергей Ищенко поделился в Facebook фото, на котором видно маленького геккона в раковине в квартире. По его словам, эти рептилии живут в его доме давно и составляют уникальную популяцию, которая в Одессе обитает только на одной улице.

«Когда началась большая война, они долго не попадались на глаза, и я уже начал волноваться. Но, оказывается, все в порядке — они не только живы, но и появилось молодое поколение», — написал Сергей Ищенко.

Отметим, что это не первый случай, когда одесситы видят геконов в своих домах. Впервые этих диких ящериц в Одессе заметили еще в 2007 году, а в январе 2022 года местные СМИ писали, что на чердаке одного из домов также поселилась колония, которая время от времени спускалась в квартиры. Считается, что эти рептилии попали в город на судах из Средней Азии или Средиземноморья.

Гекконы — это подряд ящериц, известный своими уникальными способностями. Они могут передвигаться по вертикальным поверхностям благодаря специальным присоскам на лапах и издают специфические звуки. Эти рептилии отличаются большими глазами без век и мясистым языком, а их появление в городской среде Украины является редким явлением.

