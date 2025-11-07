Ключевые моменты:
- За последние годы в регионе прошла масштабная волна переименований.
- Последнюю улицу в рамках деколонизации переименовали в Ширяевской громаде.
- В Фонтанской громаде готовят новые названия для более 20 улиц.
Переименование улиц в Одесской области: сколько осталось
Процесс декоммунизации и деколонизации в Одессе и области подходит к завершению. По данным проекта «Деколонизация. Україна», в регионе осталось около 150 улиц, которые еще ждут новых названий.
Недавно последнюю улицу в рамках деколонизации переименовали в Ширяевской громаде.
Более 20 улиц предстоит переименовать в Фонтанской громаде. Новые варианты названий уже выбрали совместно с жителями — их предложения учли при принятии решений.
Таким образом, большинство населенных пунктов области уже выполнили основную часть работы по избавлению от советских и имперских топонимов.
Напомним, 30 июля 2024 года в Одесской военной администрации опубликовали распоряжение о массовом переименовании улиц и других топонимических объектов в Одессе и области. Полный список новых названий включает 432 пункта.
