Ключевые моменты:

За последние годы в регионе прошла масштабная волна переименований.

Последнюю улицу в рамках деколонизации переименовали в Ширяевской громаде.

В Фонтанской громаде готовят новые названия для более 20 улиц.

Переименование улиц в Одесской области: сколько осталось

Процесс декоммунизации и деколонизации в Одессе и области подходит к завершению. По данным проекта «Деколонизация. Україна», в регионе осталось около 150 улиц, которые еще ждут новых названий.

Недавно последнюю улицу в рамках деколонизации переименовали в Ширяевской громаде.

Более 20 улиц предстоит переименовать в Фонтанской громаде. Новые варианты названий уже выбрали совместно с жителями — их предложения учли при принятии решений.

Таким образом, большинство населенных пунктов области уже выполнили основную часть работы по избавлению от советских и имперских топонимов.

Напомним, 30 июля 2024 года в Одесской военной администрации опубликовали распоряжение о массовом переименовании улиц и других топонимических объектов в Одессе и области. Полный список новых названий включает 432 пункта.

