Об этом сообщает общественная организация «Деколонизация.Украина» со ссылкой на распоряжение Управления рекламы Одесского горсовета.

На здании мэрии поменяли табличку с названием площади – теперь Думская площадь официально называется Биржевая. С улицы Академика Заболотного убрали старые таблички на русском. Демонтировали все уличные указатели с надписью «улица Сибирская».

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Также демонтировали указатели на русском языке на ул. Конной, 18, Гетмана Сагайдачного (Лидерсовский бульвар) 19-21 и переулка Ивана Луценко (Вице-адмирала Жукова) 10-14 и с 17 по 24 дома, Говорова, Матросова и с Малой Арнаутской.

После обращения активистов демонтирована русскоязычная вывеска торгово-выставочного комплекса «Малиновский».

Кроме того, демонтировали ряд русскоязычных вывесок с улицы Зоопарковой, Новощепного ряда, Академической, 14, Сабанского переулка, 1 (угол Маразлиевской).

Ранее активисты ОО «Деколонизация. Украина» потребовали демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз» в Одессе, напоминая о необходимости соблюдения языкового законодательства.

Напомним, 30 июля 2024 года в Одесской военной администрации опубликовали распоряжение о массовом переименовании улиц и других топонимических объектов в Одессе и области.