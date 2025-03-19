Напомним, в декабре 2024 года рабочая группа создала электронный справочник и уже во время его презентации стало понятно, что бумажный вариант также будет пользоваться спросом и среди жителей города, и среди семей военнослужащих.

История становления страны личностями

Традиционно мероприятие началось минутой молчания в честь погибших воинов.

Были упомянуты фамилии тех, кто добровольно пошел защищать границы Украины еще в 2014 году. Кто по праву носит звание «Герой Украины», кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего государства.

Зрители увидели короткие, но щемящие видеорассказы о тех, чьими именами теперь названы улицы города: Денисе Максишко, Виталии Блажко, Игоре Бедзае и других.

Конечно, рассказать обо всех героях-защитниках в одном издании невозможно. Тем более, что война продолжается и, к сожалению, каждый день на фронте гибнут наши воины. Но это важнейший шаг, к которому активисты (юристы, общественные деятели, историки) шли несколько лет, бесконечно сталкиваясь с множеством преград, которые создавала местная власть.

В издании можно найти подробные рассказы о тех, чьими именами будут названы улицы, переулки и скверы Одессе. Все о декоммунизации в Одессе и о людях, которые поднимают на-гора настоящую историю города, не искаженную ни российским империализмом, ни коммунистическим режимом.

Пример героев

Дмитрий Лесич — молодой юрист и активист, который защищал общественные права. Жил и работал в Одессе. Он добровольно ушел на фронт и погиб, защищая Украину. Улица, названная в его честь, раньше носила имя Нахимова и Барятинского.

Родители Дмитрия за свой счет профинансировали выпуск «Справочника героев».

Вячеслав Кириллов — уроженец города Белгород-Днестровский. Военный полка «Азов», Национальной гвардии Украины. Кавалер ордена «За мужество» III степени (посмертно). 15 февраля 2015 года погиб в боях с российскими вооруженными формированиями между Мариуполем и Новоазовском, при отражении атаки на Широкино. Его мать, Светлана Кириллова, после гибели сына активно помогала ветеранскому движению и семьям защитников. Умерла ровно через 10 лет после смерти Вячеслава.

Иван Фунтовый — украинский общественный деятель, предприниматель, волонтер; с 2022 года — военнослужащий, морской пехотинец, участник российско-украинской войны. Летом 2022 года ушел добровольцем на фронт. Командовал взводом противотанковых управляемых ракет 35-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 19 августа 2022 года во время выполнения боевого задания возле села Лозовое Херсонской области.

Как приобрести справочник?

Печатная версия не продается — ввиду высокого спроса часть экземпляров авторы готовы отдать за донат от 800 гривен на помощь спецподразделению НГУ, 95-й бригаде ДШВ и одному из подразделений БПЛА Сухопутных войск.

Ссылки на банки, как и указание потребностей, будут обнародованы отдельно.

Электронный справочник можно найти здесь.