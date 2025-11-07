Ключевые моменты:

Укрэнерго сообщает об увеличении количества отключений по всей стране.

Одесситам советуют экономить электроэнергию и проверить новые графики.

Отключения света в Одессе — новые графики и причины

Из-за смены оперативной команды в Укрэнерго и сложной ситуации в энергосистеме увеличилось количество отключений электроэнергии, в том числе по Одессе. Компания призывает жителей проверить обновленные графики стабилизационных отключений.

Как сообщили в Укрэнерго, утром 7 ноября обесточенные потребители остаются в нескольких областях Украины. Больше всего пострадали Днепропетровская и Донецкая области, где до сих пор ведутся аварийно-восстановительные работы.

Причина ограничений — последствия российских обстрелов энергетических объектов, которые нарушили стабильную работу сети. Кроме того, из-за пасмурной погоды солнечные электростанции вырабатывают меньше энергии.

Сегодня в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений первой очереди, а с 08:00 до 22:00 введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Энергетики просят украинцев использовать электричество экономно и по возможности отложить включение мощных приборов до 22:00, чтобы снизить нагрузку на систему.

Читайте также: Свет, тепло и вода: как будут работать одесские больницы в случае блэкаута