С 28 августа в Одесской и Винницкой областях начали пропускать мужчин 18–22 лет включительно.

Исключение составляют госслужащие и должностные лица органов власти, для которых сохраняются ограничения.

Для пересечения границы необходимо иметь паспорт и военный учетный документ (можно электронный).

Погранслужба советует заранее уточнять учетные данные в ТЦК и СП.

С 28 августа 2025 года на границе Украины начали пропускать мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Это стало возможным благодаря постановлению Кабмина №1031 от 26 августа, опубликованному в «Урядовом курьере» и вступившему в силу сегодня, сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

При этом нововведение не касается лиц, указанных в пункте 2-14 правил пересечения границы, то есть госслужащих и должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Для них по-прежнему разрешены только служебные командировки.

Чтобы пересечь границу, молодые мужчины должны иметь паспорт для выезда за границу и военный учетный документ (в бумажной или электронной форме), который предъявляется по требованию пограничников.



Погранслужба рекомендует заранее уточнять свои учетные данные в ТЦК и СП по месту регистрации, чтобы избежать проблем при пересечении границы.

