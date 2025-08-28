Читайте также:
- С 28 августа в Одесской и Винницкой областях начали пропускать мужчин 18–22 лет включительно.
- Исключение составляют госслужащие и должностные лица органов власти, для которых сохраняются ограничения.
- Для пересечения границы необходимо иметь паспорт и военный учетный документ (можно электронный).
- Погранслужба советует заранее уточнять учетные данные в ТЦК и СП.
С 28 августа 2025 года на границе Украины начали пропускать мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Это стало возможным благодаря постановлению Кабмина №1031 от 26 августа, опубликованному в «Урядовом курьере» и вступившему в силу сегодня, сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
При этом нововведение не касается лиц, указанных в пункте 2-14 правил пересечения границы, то есть госслужащих и должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Для них по-прежнему разрешены только служебные командировки.
Чтобы пересечь границу, молодые мужчины должны иметь паспорт для выезда за границу и военный учетный документ (в бумажной или электронной форме), который предъявляется по требованию пограничников.
Погранслужба рекомендует заранее уточнять свои учетные данные в ТЦК и СП по месту регистрации, чтобы избежать проблем при пересечении границы.
Читайте также:
- Мобилизация студентов: снизили возраст и добавили многое другое в обновленном законе
- Добровольная мобилизация: как на самом деле работают центры рекрутинга (фоторепортаж)