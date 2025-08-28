Ключевые моменты:

93-летний поэт из Подольска Александр Коремблит получил уже десятую награду конкурса «Украинский язык – язык единения» за сборник стихов «Еще не точка».



Несмотря на почтенный возраст, писатель продолжает активно работать и имеет множество международных и всеукраинских наград за свои книги, среди них «Огонь Холокоста», «Надвечерье», «Еще не вечер…», «Моя душа в плену слова».

Лауреатом двадцать шестого общенационального конкурса «Украинский язык – язык единения» стал житель города Подольск Александр Хилевич Коремблит – украинский писатель, поэт, журналист, член Украинской ассоциации писателей, член Национального союза журналистов Украины.

Как сообщает «Одесская Жизнь», эту юбилейную награду поэт получил от Одесской региональной организации журналистов НСЖУ.

Десятикратный лауреат получил награду за литературно-художественное издание сборника стихов «Ще не крапка» («Еще не точка»).

Напомним, в этом году Александру Хильовичу исполнилось девяносто три года. Но он ни одного дня не проводит без работы.

Он является лауреатом международных и всеукраинских конкурсов за сборники стихов, написанных в почтенном возрасте: конкурса имени Ицхака Зандмана (г. Тель-Авив, Израиль) на лучшее историко-литературное произведение о военном подвиге в годы Второй мировой (сборник «Огонь Холокоста»); конкурса «Украинский язык – язык единения» за сборники стихов «Надвечір’я», «Еще не вечер…», «Моя душа в полоні слова».

