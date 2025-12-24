Ключевые моменты:

В Одессе задержали четырех человек за организацию каналов бегства призывников за границу.

Одного из клиентов пытались вывезти в Молдову в багажнике автомобиля за 13 тысяч долларов.

Другая группа дельцов требовала до 15 тысяч долларов за организацию выезда, их задержали при получении задатка.

Дорога в багажнике за 13 тысяч долларов

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в первом случае двое дельцов пообещали 31-летнему одесситу безопасный переход границы с Молдовой. Стоимость «тура» оценили в 13 тысяч долларов. Клиент успел передать 4 тысячи авансом, а остальную сумму должен был заплатить уже на иностранной стороне.

Способ переправки оказался крайне унизительным и опасным: уклониста спрятали в багажнике автомобиля. Однако план провалился – машину остановили и обыскали на блокпосту в Раздельнянском районе. Организаторов и их пассажира задержали.

«Задаток» за организацию бегства

Вторую схему организовали двое жителей Одессы. Свои услуги они оценивали гибко – от 10 до 15 тысяч долларов в зависимости от сложности маршрута. Для начала работы «клиент» должен был заплатить 2 тысячи долларов задатка. Обоих фигурантов задержали именно во время передачи этих денег.

Что грозит дельцам?

Всем четырем подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины. За организацию незаконной переправки лиц через границу им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Спецоперацию проводили совместно прокуроры, СБУ, пограничники и полиция. Следственные действия продолжаются.

Ранее пограничники сорвали «мото-тележный» тур призывников в Молдову.