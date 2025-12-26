Ключевые моменты:

Украина и Молдова оперативно согласовали альтернативные маршруты сообщения для юга Одесской области после удара РФ по мосту в Маяках.

Стороны проработали варианты увеличения пропускной способности пунктов пропуска и транзита через Молдову, в частности с сопровождением украинского транспорта.

Резервный сценарий не понадобился из-за восстановления движения, однако все механизмы согласованы и готовы к применению.

По словам Качки, после обстрела моста в Маяках украинские власти – Министерство развития громад и территорий, таможня и пограничники – связывались с молдавской стороной.

Он добавил, что реакция молдавского правительства «была мгновенной и очень качественной».

«Мы вместе с ними сразу спланировали все варианты: это и увеличение возможностей пунктов пропуска, и, при необходимости, прокладка новых транзитных маршрутов», – сказал вице-премьер.

Качка добавил, что с Молдовой тогда удалось урегулировать ситуацию, как проезжать по территории Молдовы тем водителям, которые имеют при себе исключительно украинские документы.

«К счастью, задействовать этот сценарий не пришлось, потому что удалось восстановить нормальное движение по украинским автодорогам. Но он готов. При необходимости будет организован конвой, чтобы провести украинский транспорт. Мы все механизмы с Молдовой согласовали, и я чрезвычайно благодарен молдавским коллегам за это», – сказал он.

Напомним, 19 декабря по мосту в районе города Маяки вблизи молдавско-украинской границы ударил российский дрон, движение транспорта было приостановлено. Дроны атаковали мост и 18 декабря, что привело к его перекрытию.

После многократных обстрелов моста через Затоку и вынужденного закрытия этого пути дорога через Маяки оставалась единственной автодорогой, соединяющей Одессу и юг Одесской области.