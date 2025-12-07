Ключевые моменты:

Газовый баллон находился на балконе

Сегодня, 7 декабря, жители микрорайона СРЗ в городе Килия были напуганы громким взрывом, после которого в нескольких соседних многоквартирных домах открылись окна и двери. В одном из пятиэтажных домов произошел взрыв газового баллона.

По предварительной информации, баллон находился на балконе квартиры. В результате инцидента пострадал хозяин помещения, которого срочно госпитализировали в Килийскую многопрофильную больницу.

Добавим, что из соседней квартиры на пятом этаже спасли пожилую женщину, которая из-за ограниченной подвижности не могла покинуть жилье самостоятельно.

Пожарные работают над ликвидацией возгорания, а жильцы уже эвакуированы.

Напомним, 4 декабря в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект ДТЭК, без света осталось более 61,5 тысячи жителей Одессы. В ночь на субботу, 6 декабря, РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Одесской области, был поврежден объект энергетики.

