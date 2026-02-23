Ключевые моменты:
- Протест прошёл на перекрёстке Королёва и Левитана в микрорайоне Таирова.
- Жители заявляют, что уже несколько дней живут без света, в квартирах около 13 градусов.
- Спустя примерно 40 минут после начала акции электроснабжение на локации появилось.
Протест на Таирова из-за отключения света
Сегодня в Киевском районе Одессы, в микрорайоне Таирова, люди перекрыли дорогу на перекрёстке улиц Королёва и Левитана. По словам участников акции, электричества в их домах нет с 16 февраля.
Жители вместе с детьми ходили по пешеходному переходу и проезжей части, требуя вернуть электроснабжение. В некоторых моментах возникали конфликты между протестующими и водителями маршруток и автомобилей.
Как сообщила корреспондент «Одесской жизни», примерно через 40 минут после начала протеста на этом участке появился свет.
«И потом пусть убеждают людей, что это не работает», — заметила она.
Ситуация со светом на Таирова
По словам Юлия Свириденко, после атаки на подстанцию «Таирово» в Одессе без света остались 156,6 тысячи абонентов. Большинству потребителей электроснабжение уже восстановили, однако около 18 тысяч человек всё ещё остаются без электричества.
Критическая инфраструктура города работает в обычном режиме. В Одессе задействованы 20 мощных генераторов, ещё 40 находятся в резерве. Водоснабжение, отопление и газ подаются стабильно. Кроме того, в городе развернули 290 пунктов помощи ГСЧС.
ОБНОВЛЕНО в 21:45
Также одесситы сегодня перекрыли дорогу на пересечении улиц Люстдорфская дорога и Тополина.
Акция длится более 2 часов, света в этом районе нет.
После подачи электроэнергии в дома, протест на перекрестке Левитана и Королева завершился.