На Одещині обрали «найкращого» сніговика

Ключевые моменты:

  • В Николаевке Буджакской громады прошел ежегодный конкурс снеговиков.
  • Лепили всем селом – от детей до бабушек и дедушек.
  • Жители создавали не только снеговиков, но и целые снежные композиции.
  • Победила дружба – лучшими признали всех участников.

Как сообщает корреспондент «Одесской жизни» Юлия Валиева, в процесс включились буквально все – дети, их родители, бабушки и дедушки. Снеговиков лепили в парковой зоне, на улицах и даже прямо возле домов.

В Николаевке Буджакской громады прошел ежегодный конкурс снеговиков

В парках, на улицах и под собственными заборами выросли десятки снежных «жильцов». Причем простыми морковками вместо носа дело не ограничилось – николаевцы создавали полноценные зимние инсталляции.

Жители села Николаевка в Буджакской общине устроили семейный праздник

В селе Николаевка Одесской области прошел конкурс снеговиков

Снеговик-выпивоха на конкурсе в Николаевке Одесской области

Кстати напомним, что сегодня в одесском «Пассаже» проходит этнофестиваль «Масниця на Дерибасівській». Гостей ждут традиционные казацкие обряды, тематические фотозоны, мастер-классы, конкурсы и масленичные угощения.

«Николаевцы даже создавали целые снежные композиции. Взрослые почувствовали себя детьми хотя бы на несколько дней, а дети получили удовольствие от снегопада и веселых состязаний», – добавляет наша корреспондентка с места события.

В итоге, как и положено в таких конкурсах, победила дружба – лучшими признали всех снеговиков без исключения (пока солнце не решило иначе).

Жители села Николаевка в Буджакской общине устроили семейный праздник: лепили снеговиков всем селом

А о том, чем известно село Николаевка, почему оно считается необычным и какие люди здесь живут, вы можете узнать из публикации «Одесской жизни»:

В одном из сел Одесской области возник уникальный язык и всем управляют женщины.

Фото: Юлия Валиева и жители села Николаевка специально для «Одесской жизни»

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме