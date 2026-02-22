Ключевые моменты:

В Николаевке Буджакской громады прошел ежегодный конкурс снеговиков.

Лепили всем селом – от детей до бабушек и дедушек.

Жители создавали не только снеговиков, но и целые снежные композиции.

Победила дружба – лучшими признали всех участников.

Как сообщает корреспондент «Одесской жизни» Юлия Валиева, в процесс включились буквально все – дети, их родители, бабушки и дедушки. Снеговиков лепили в парковой зоне, на улицах и даже прямо возле домов.

В парках, на улицах и под собственными заборами выросли десятки снежных «жильцов». Причем простыми морковками вместо носа дело не ограничилось – николаевцы создавали полноценные зимние инсталляции.

«Николаевцы даже создавали целые снежные композиции. Взрослые почувствовали себя детьми хотя бы на несколько дней, а дети получили удовольствие от снегопада и веселых состязаний», – добавляет наша корреспондентка с места события.

В итоге, как и положено в таких конкурсах, победила дружба – лучшими признали всех снеговиков без исключения (пока солнце не решило иначе).

Фото: Юлия Валиева и жители села Николаевка специально для «Одесской жизни»