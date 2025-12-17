Ключевые моменты:

Взрыв произошел из-за аварийной работы электрического бойлера.

Жилой дом получил серьезные разрушения.

Пострадавших нет.

Взрыв электрического бойлера в Одесской области

Сегодня днем в Одесском районе, в селе Расселенец, произошел взрыв электрического бойлера. Из-за неисправной работы прибора жилой дом был разрушен. К счастью, в момент происшествия внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

О случившемся сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области. Спасатели отмечают, что подобные инциденты становятся чаще на фоне регулярных отключений электроэнергии.

В связи с этим специалисты напоминают основные правила безопасности.

Во время отсутствия света важно отключать электроприборы от сети.

Не стоит оставлять бойлеры, обогреватели и другую мощную технику включенными без присмотра.

Необходимо регулярно проверять состояние проводки и электрооборудования, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Напомним, массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признан чрезвычайной ситуацией государственного масштаба.

Читайте также: Загорелась стиральная машина и рухнула стена: в результате чрезвычайного происшествия в Одессе пострадал ребенок (фото)