Ключевые моменты:
- Взрыв произошел из-за аварийной работы электрического бойлера.
- Жилой дом получил серьезные разрушения.
- Пострадавших нет.
Взрыв электрического бойлера в Одесской области
Сегодня днем в Одесском районе, в селе Расселенец, произошел взрыв электрического бойлера. Из-за неисправной работы прибора жилой дом был разрушен. К счастью, в момент происшествия внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
О случившемся сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области. Спасатели отмечают, что подобные инциденты становятся чаще на фоне регулярных отключений электроэнергии.
В связи с этим специалисты напоминают основные правила безопасности.
- Во время отсутствия света важно отключать электроприборы от сети.
- Не стоит оставлять бойлеры, обогреватели и другую мощную технику включенными без присмотра.
- Необходимо регулярно проверять состояние проводки и электрооборудования, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Напомним, массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признан чрезвычайной ситуацией государственного масштаба.
