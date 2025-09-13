В Одессе: женщина выпала из окна шестого этажа и погибла

Ключевые моменты:

  • В Пересыпском районе Одессы женщина выпала из окна шестого этажа и погибла;
  • Тело с навеса дома сняли спасатели ГСЧС;
  • Личность погибшей устанавливается.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, трагедия случилась утром пятницы, 12 сентября, на Николаевской дороге.

На место вызвали спасателей, которые сняли тело женщины с навеса.

Личные данные погибшей устанавливаются.

Напомним, 10 сентября в Одессе состоялся суд над женщиной, выбросила из окна общежития свою новорожденную дочь.

