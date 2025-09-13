В Одессе: женщина выпала из окна шестого этажа и погибла

Ключевые моменты:
- В Пересыпском районе Одессы женщина выпала из окна шестого этажа и погибла;
- Тело с навеса дома сняли спасатели ГСЧС;
- Личность погибшей устанавливается.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, трагедия случилась утром пятницы, 12 сентября, на Николаевской дороге.
На место вызвали спасателей, которые сняли тело женщины с навеса.
Личные данные погибшей устанавливаются.
Напомним, 10 сентября в Одессе состоялся суд над женщиной, выбросила из окна общежития свою новорожденную дочь.
Читайте также:
- В одесской многоэтажке прогремел взрыв – что известно;
- В Одессе двухлетний мальчик выпал из окна: врачи рассказали о его состоянии;
- Во время шоу в одесском ночном клубе упала воздушная гимнастка.
Фото иллюстративное