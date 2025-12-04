Ключевые моменты:

В квартире на Пересыпи прогремели взрывы.

Предварительно, мужчина взорвал гранаты во время ссоры с женой.

Пострадали оба супруга, их доставили в больницу.

Полиция открыла два уголовных производства.

Взрывы гранат в Одессе: подробности происшествия

Вечером 3 декабря в одном из домов Пересыпского района Одессы произошли несколько взрывов. Жильцы услышали детонацию и сообщили об этом в полицию.

По данным полиции, конфликт между 34-летней женщиной и ее 44-летним мужем перерос в трагедию: мужчина применил два боеприпаса, предположительно гранаты. В результате взрывов супруги получили серьезные травмы. Оба были срочно госпитализированы.

Мужчине, по информации СМИ, оторвало ногу.

На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, медики и спасатели.

Следователи открыли уголовные производства по статьям о покушении на умышленное убийство опасным способом и незаконном обращении с боеприпасами. По этим статьям предусмотрено максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

