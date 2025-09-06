Ключевые моменты:
- В Одессе сегодня произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже многоэтажки;
- Пострадала женщина, ее госпитализировали;
- Причина взрыва устанавливается.
Подробности происшествия рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.
По данным спасателей, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на 4-м этаже жилого дома по улице Овидиопольская дорога в Хаджибейском районе Одессы. В результате возникло возгорание квартиры и частичное повреждение балконов на 4, 5 и 6 этажах.
Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. В результате взрыва пострадала женщина 1964 года рождения. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
