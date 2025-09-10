Ключевые моменты:

Сегодня, 10 сентября, в Одессе судили женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери;

Женщине инкриминируют статью 117 УК Украины;

Приморский райсуд Одессы назначил меру пресечения — 60 суток ночного домашнего ареста.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В зал суда подозреваемую привели в наручниках и сопровождении конвоя. В ходе заседания прокурор сообщил, что 39-летняя подозреваемая скрывала свою беременность, на акушерский учет не становилась и в медучреждения не обращалась. По его словам, женщина решила самостоятельно рожать в туалете одного из общежитий.

По словам прокурора, девочка появилась на свет доношенной и живой, после чего, будучи в особом психическом и физическом состоянии сразу после родов, женщина выбросила новорожденную с шестого этажа.

Женщине инкриминируют 117 статью Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов).

Прокурор ходатайствовал о ночном домашнем аресте, в качестве меры пресечения для подозреваемой, поскольку с связи с недавними родами ей необходимо проходить лечение и медицинские обследования. Сама женщина, как и ее адвокат, против ходатайства прокурора не возражала.

В итоге Приморский райсуд Одессы, удовлетворяя ходатайство прокурора, избрал для подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 дней.

Как сообщала «Одесская жизнь», 8 сентября под окнами одного из общежитий в Приморском районе Одессы нашли младенца без признаков жизни. Правоохранители выяснили, что младенца выбросила из окна многоэтажки 39-летняя местная жительница. Она родила ребенка в комнате своего сожителя после употребления алкоголя и сразу же выбросила его на улицу, а затем пыталась скрыть следы содеянного.

Подозреваемую задержали. За содеянное ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Фото иллюстративное