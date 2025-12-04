Ключевые моменты:

В Пересыпском районе Одессы утром 4 декабря погиб 40-летний мужчина.

Трагедия произошла в жилом комплексе на улице Виталия Нестеренко.

По предварительным данным, полиция рассматривает версию суицидального характера произошедшего.

Следственно-оперативная группа проводит необходимые действия, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По информации областного управления полиции, это произошло утром 4 декабря в одном из жилых комплексов по улице Виталия Нестеренко.

По предварительной информации правоохранителей, 40-летний мужчина выпрыгнул с балкона квартиры на 13-м этаже, где жил вместе с матерью. Он погиб на месте. Его смерть констатировали прибывшие по вызову медики скорой помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители отмечают, что рассматривают версию самоубийства, но окончательные выводы будут сделаны после завершения всех процессуальных действий.

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, днем ранее в Пересыпском районе Одессы возле многоэтажного дома на улице Марсельской обнаружили тело 22-летней девушки. Предварительно, она выпрыгнула из окна лестничной клетки на семнадцатом этаже.

Читайте также: В результате взрывов в одесской многоэтажке есть пострадавшие: подробности.