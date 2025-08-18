Ключевые моменты:

В клубе «Ибица» во время акробатического номера оборвался трос, и воздушная гимнастка упала без страховки;

По словам очевидцев, администрация клуба не спешила вызвать скорую и препятствовала другим посетителям;

Девушку госпитализировали, ее состояние неизвестно;

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении опасных работ;

Сам клуб пока не комментировал инцидент.

Вызывать скорую в клубе не спешили

Как рассказали в соцсетях ставшие свидетелями опасного инцидента очевидцы, это случилось во время исполнения акробатического номера «Медуза» с поднятием на высоту двух девушек-воздушных гимнасток. Один из тросов внезапно оборвался, и девушка с криком упала вниз. Показательно, что страховки на ней не было.

При этом, по словам посетителей клуба, вызывать скорую администрации клуба не спешила, и более того – не давала это сделать другим неравнодушным людям.

«На Ибице девушка, которая выполняет в воздухе трюки, упала с медузы, была без страховки, скорую вызвать не дают и выгоняют людей, кричат, что есть свои врачи, которые не приходят на помощь уже полчаса. Девушка упала на пластмассовый стул, кричала, корчило, повезло, что не на зонт. Скорая приехала только после того как не безразличные люди вызвали и привели их на пляж ибо Ибица этого делать не собиралась», – цитирует очевидцев один из местных Телеграм-каналов.

Сам клуб произошедшее не комментировал.

По данным Телеграм-каналов, пострадавшую забрала частная скорая помощь. Ее состояние остается неизвестным.

Инцидент в одесской «Ибице» расследуют в полиции

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на областное управление Нацполиции, куда журналисты обратились за комментарием (на момент написания этой новости официальная информация на сайте ГУНП в Одесской области отсутствовала), правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента в одесском клубе.

«На место происшествия выезжали правоохранители, работала следственно-оперативная группа. Проводится расследование. Сведения о случае внесены в ЕРДР по статье 272, часть вторая – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью», – рассказали в полиции.

В ведомстве также подтвердили, что после падения с высоты девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.

«Какие она получила травмы и какое ее состояние, нам пока неизвестно – это вопрос к медикам», – добавили правоохранители.

