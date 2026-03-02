Ключевые моменты:

57 депутатов Одесского облсовета поддержали присоединение больницы водников к центру социально значимых болезней.

Персонал сокращать не планируют — объединение касается в основном управленческого аппарата.

Новая структура получит название «Одесская клиническая больница Южного региона» и сможет принимать пациентов из других областей.

Ликвидация больницы водников в Одессе: причины и последствия

Решение о реорганизации принял Одесский облсовет. Больницу водников присоединили к областному центру социально значимых болезней. За это проголосовали 57 депутатов.

По словам главы областного департамента здравоохранения Оксаны Рокунец-Сорочан, сейчас оба учреждения работают не на полную мощность. Их объединяют, чтобы сократить административные расходы и создать единое управление. При этом врачей и медсестер увольнять не собираются.

Новое медучреждение будет называться «Одесская клиническая больница Южного региона». Оно займется плановыми госпитализациями и сможет принимать пациентов из соседних регионов. Это позволит разгрузить Одесская областная больница, чтобы она сосредоточилась на экстренной помощи и сложных операциях — в частности, на вмешательствах на головном мозге и сердце. Также больнице планируют присвоить надкластерный статус.

Кроме того, в планах — активная работа с отдыхающими в курортный сезон, чтобы туристы могли при необходимости получить медицинскую помощь.

Реорганизация медучреждений Одессы: что изменится

После объединения в структуре будут работать семь направлений: хирургия, пульмонология, женское здоровье, инфекционные болезни, реабилитация, консультативно-диагностическое отделение и центр сопровождения ветеранов. Капитальный ремонт и часть расходов на преобразование профинансирует международная организация.

Сначала профильная комиссия облсовета скептически отнеслась к идее из-за нехватки документов. Однако позже депутатам представили подробную стратегию и финансовый план, после чего вопрос вынесли на голосование.

Эксперт по здравоохранению Ирина Потоцкая считает, что объединение выгодно обеим сторонам. Центр социально значимых болезней получит современную диагностическую и реабилитационную базу больницы водников. А сама больница — надкластерный статус и новые возможности финансирования.

По словам эксперта, в Одессе до сих пор есть проблемы с качественной диагностикой туберкулеза. Создание отдельного легочного центра и открытие медицинской кафедры на базе новой клинической больницы может улучшить ситуацию. Это позволит готовить интернов, привлечь молодых специалистов и частично решить кадровый кризис в сфере лечения туберкулеза.

