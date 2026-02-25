Ключевые моменты:

В Одессе состоялась встреча с послом Чехии Лубошем Веселым.

Обсудили последствия российских атак и вызовы города.

Треть всех атак за войну — на 2025 год.

Поддержка от Чехии: восстановление инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону, помощь переселенцам и коммунальным службам.

Встреча с послом Чехии

В Одессе состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Украине Лубошем Веселым. В ходе мероприятия чиновники обсудили ситуацию в Одессе и последствия российских атак.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что треть всех вражеских атак за время полномасштабного вторжения пришлась именно на прошлый, 2025 год. Он добавил, что главной целью врага была энергетика, поэтому в Одессе наибольшее количество вызовов за все эти годы.

Стоит отметить, что чешская сторона заверила дальнейшую поддержку Одессы — в частности, в восстановлении критической инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, расширении медицинской и реабилитационной помощи. Кроме этого, Чехия предоставит помощь переселенцам и коммунальным службам в Одессе.

Лубош Весели отметил, что ни одна армия не способна преодолеть народ, избравший свободу, и это Украина.

Напомним, Одесщина получит финансирование от Европейского инвестиционного банка в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины. Денежные средства пойдут на медицину, образование, восстановление водоснабжения и инфраструктуры.