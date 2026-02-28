Ключевые моменты:

В Одессе во всех городских больницах проводят Дни донора, кровь сдают бесплатно.

Сегодня акция прошла в городской клинической больнице №1, участие приняли около 35 человек.

Сданная кровь пополняет банки всех групп и резусов для экстренных переливаний.

Проект «Донор Одесса» с начала войны обеспечил более 15 000 донаций, спасая жизни защитников и гражданских.

Первое такое мероприятие состоялось 27 февраля в Городской клинической больнице №1. Забор крови проводила выездная бригада областной станции переливания. Среди тех, кто пришел поделиться «каплей жизни», были сотрудники больницы, чиновники мэрии и постоянные участники проекта «Донор Одесса».

Напомним, с 1 февраля в Одессе прекратило работу отделение переливания крови при городской клинической больнице №11

«Мы не всегда знаем имена тех, кому нужна эта кровь. Но мы точно знаем, что в этот момент врачи где-то борются за чью-то жизнь. Донорство – это просто, но это реальный шанс помочь», – отметила директор Департамента здравоохранения Елена Колоденко, которая сама является регулярным донором.

В дальнейшем одесситы смогут сдавать кровь во всех городских больницах, выбрав удобный день и локацию. График работы выездной бригады на март пообещали опубликовать дополнительно.

В мэрии напомнили, что с первых дней полномасштабной войны потребность в донорской крови значительно выросла и остается крайне высокой. За это время в рамках городского проекта «Донор Одесса» проведено более 15 тысяч донаций. Это тысячи спасенных жизней.

Сегодня донорская кровь помогает спасать раненых защитников Украины, пострадавших мирных жителей, а также пациентов с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, регулярная сдача крови, по словам медиков, положительно влияет и на здоровье самого донора.

