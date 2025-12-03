Ключевые моменты:

В Одессе задержали иностранца, пытавшегося дать взятку сотруднику СБУ за пророссийский контент.

Он предложил 1500 долларов, чтобы избежать ответственности за публикации в соцсетях.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Суд заключил подозреваемого под стражу с возможностью залога.

По данным следствия, в конце ноября мужчина, гражданин соседнего государства, был выявлен сотрудниками СБУ на возможном распространении материалов, которые оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины. Понимая возможные последствия, он предложил сотруднику спецслужбы 1500 долларов, чтобы тот «закрыл глаза» на нарушение и не регистрировал уголовное производство.

Оперативник СБУ сразу же сообщил руководству о попытке подкупа. Передача взятки была задокументирована следственными подразделениями Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ.

Задержание произошло в центре Одессы, где подозреваемый назначил встречу правоохранителю. Он заявил, что приедет вместе с другим, пока не установленным участником, который якобы должен был «помочь» решить проблему. Во время задержания следователи изъяли переданные деньги, а также мобильные телефоны фигуранта, содержащие важную для расследования информацию.

После сбора доказательств мужчине сообщили о подозрении в предложении взятки должностному лицу. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454,2 тыс. грн.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и возможных соучастников. Следствие продолжается.

