Женщина добровольно начала сотрудничать с российскими спецслужбами, получая задания через Telegram.

Она собирала и передавала врагу информацию о средствах ПВО, передвижении техники, митингах, автомобилях вблизи военкоматов и привлечении иностранных военных.

Подробности дела

По данным Одесской областной прокуратуры, женщина с начала 2025 года наладила связь с российским агентом через Telegram. Она сознательно пропагандировала антиукраинские и пророссийские взгляды, в соучастниках выступала за оккупацию Одессы. Получая инструкции, подозреваемая подробно собирала и фотографировала сведения о местонахождении средств противовоздушной обороны, движении военной техники, проведении и целях митингов, количестве участников, автомобилях вблизи военных учреждений, а также фактах привлечения иностранных военных. Все данные она пересылала врагу с координатами.

Женщину задержали прямо во время выполнения задания — когда она фотографировала автотранспорт возле объекта обороны. Во время обыска следователи СБУ изъяли смартфон с доказательствами, где хранились фотографии, записи, скриншоты переписки и координаты ее деятельности.

Уголовная ответственность

Следователь передал женщине подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. За содеянное ей грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога.

