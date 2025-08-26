Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Ключевые моменты:

Мужчину завербовали через Telegram-канал с предложениями «легких заработков», он корректировал ракетно-дроновые атаки по южному региону Украины

Во время обыска изъяли три телефона, которыми шпион пользовался для сбора и передачи разведданных куратору.

Суть справи

Шпион собирал информацию о позициях Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии и пограничников в Измаильском районе. Полученные данные он передавал российским кураторам в виде фото, видео с геолокацией и собственными комментариями.

Задержали мужчину в январе 2025 года по месту жительства. Он действовал под прикрытием женщины, чтобы не вызывать подозрений. Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.