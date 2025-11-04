Ключевые моменты:

Этой осенью в Одессе высадят более 1050 деревьев, в частности акации, клены, ясены, софоры и платаны.

Также в разных районах города появится более 1800 новых кустарников, среди которых бирючина, спирея и магония.

Детали

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» приступило к работам по осеннему озеленению Одессы. Всего этой осенью планируется высадить более 1050 молодых деревьев. Из них 330 саженцев акации белой, клена-явора, ясеня обыкновенного, софоры японской и платана западного будут высажены на местах, где ранее были выкорчеваны старые и аварийные деревья.

Работы уже начались. На этой неделе работники предприятия высадили 9 софор на проспекте Украинских Героев, а еще 3 молодых дерева этой же породы украсили Городской сад.

Кроме деревьев, город активно пополняется новыми кустарниками. В Стамбульском парке озеленители уже высадили 70 кустов кизильника. Всего же осенью в разных районах города планируется высадить более 1800 кустов, среди которых бирючина, спирея, магония и форзиция.

Стоит отметить, что в этом году процесс обновления зеленых насаждений значительно ускорился благодаря новой технике для корчевания пней, которая позволяет быстрее готовить места для высадки молодых деревьев.

