Ключевые моменты:

Одесситку приговорили к 5 годам условно за публикацию в TikTok видео о работе ТЦК и передвижении военных.

Суд признал, что ее посты с деморализующими комментариями препятствовали деятельности Вооруженных сил Украины.

Детали

Жительница Одессы получила условный срок за то, что снимала и выкладывала в TikTok видеоролики, на которых были зафиксированы моменты вручения повесток, работа блокпостов и передвижения военных. Как говорится в материалах Единого реестра судебных решений, свои публикации женщина сопровождала комментариями, которые, по заключению экспертов, имели деморализующий эффект и могли быть использованы врагом.

Следствие установило, что женщина, имея аккаунт с более чем 150 тысячами подписчиков, действовала сознательно с целью помешать законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Доказательства, собранные следователями, включали фрагменты видео, аналитику ее аккаунта и данные с изъятого смартфона.

Приморский районный суд Одессы признал женщину виновной по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Ей было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако, учитывая обстоятельства, суд освободил ее от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью два года. В решении суда отмечается, что даже без прямого умысла на причинение вреда, подобные действия создают риски для обороноспособности страны.

