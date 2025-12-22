Ключевые моменты:

С 22 по 23 декабря не будут работать два бюветных комплекса;

Работы на бювете на улице Гераниева продолжаются;

Бювет на улица Космонавтов закрыли на сутки.

Изменения в работе бюветных комплексов в Одессе

В мэрии Одессы сообщили, что техническое обслуживание бюветного комплекса на улице Гераниевая требует дополнительного времени. Также в связи с проведением технического обслуживания оборудования не работает бювет на ул. Космонавтов.17а.

Эти бюветы не будут работать до 14:00 23 декабря 2025 года.

Бюветный комплекс, расположенный на 6-й станции Большого Фонтана, будет работать в обычном режиме. Его техобслуживание перенесли.

В коммунальном предприятии «Сервисный центр» извинились за временные неудобства и попросили одесситов отнестись с пониманием к ситуации.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы началось строительство бювета. Предполагается, что он будет обеспечивать жителей питьевой водой в условиях перебоев с электро- и водоснабжением.

