Ключевые моменты:
- Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады (замена трамвая №7).
- ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная (конечная — пл. Менделе Мойхер-Сфорима): прямое через Люстдорфскую дорогу, Среднефонтанскую; обратное через Ришельевскую.
- Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная (конечная — пл. Менделе Мойхер-Сфорима): прямое через Дальническое шоссе, Мечникова.
«Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» (работает на период отсутствия движения трамвайного маршрута № 7 по проспекту Князя Владимира Великого)
Автобусы курсируют в прямом сообщении по улицам:
- Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), Привокзальная площадь, ул. Пантелеймоновская, ул. Преображенская, ул. Софиевская, спуск Блажко, Пересыпский мост, ул. Черноморского казачества, Николаевская дорога, проспект Князя Владимира Великого, ул. 28-й бригады.
- Отправление от ж/д вокзала (Привокзальная площадь): каждые 20 минут с 6.00 до 11.00 и с 14.00 до 19.00 (последний рейс).
В обратном сообщении:
- проспект Князя Владимира Великого, Николаевская дорога, ул. Атамана Головатого, Пересыпский мост, спуск Блажко, ул. Софиевская, ул. Преображенская, ул. Пантелеймоновская, ул. Водопроводная, Старосенная площадь (железнодорожный вокзал).
- Отправление от ул. 28-й бригады (рог Князя Владимира Великого): каждые 20 минут с 7.10 до 12.10 и с 15.10 до 20.10 (последний рейс).
«ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»
Автобусы курсируют в прямом сообщении по улицам:
- ул. Святослава Рихтера – пл. Б. Деревянко – ул. Ицхака Рябина – ул. О. Вадатурского – 1-я ст. Люстдорфская дорога — Люстдорфская дорога – пл. Трибуны Героев – ул. Краснова – ул. Среднефонтанская – Привокзальная площадь – ул. Итальянская – ул. Успенская – ул. Дегтярная.
- Конечная остановка – площадь Менделе Мойхер-Сфорима.
- Отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12): 6:45, 7:15, 7:45, 8:45, 9:15, перерыв
- 13:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:15, 17:45, 18:15
В обратном сообщении:
- ул. Дегтярная – ул. Успенская – ул. Ришельевская – Привокзальная площадь – ул. Среднефонтанская – ул. Краснова – пл. Трибуны Героев – Люстдорфская дорога – 1-я ст. Люстдорфской дороги – ул. О. Вадатурского – ул. Ицхака Рябина – пл. Б. Деревянко – ул. С. Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12).
- Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:45, 8:15, 08:45, 09:45, 10:15, перерыв 14:45, 16:15, 16:45, 17:15, 18:15, 18
Также читайте: Ночная атака РФ оставила Одесскую область без электричества: что известно о восстановлении.
«Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная»
Автобусы будут двигаться в прямом сообщении по улицам:
- Тираспольское шоссе – Дальницкое шоссе – ул. Столбовая – ул. Дальницкая – ул. Прохоровская – ул. Мечникова – ул. Старопортофранковская – ул. Тираспольская – ул. Дегтярная.
- Конечная остановка – площадь Менделе Мойхер-Сфорима.
- Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 9:30, перерыв 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 (отдельные отправления от зуп. “Западное кладбище:2 14:50).
В обратном сообщении:
- ул. Дегтярная – ул. Тираспольская – ул. Старопортофранковская – ул. Мечникова – ул. Прохоровская – ул. Дальницкая – ул. Столбовая – Дальницкое шоссе – Тираспольское шоссе.
- Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 10:30, перерыв 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00 (рейсы к Западу).
Также читайте: Массированный налет Shahed: русские дроны атаковали Одесщину из Черного моря.
Спросить AI: