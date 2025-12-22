Ключевые моменты:

Супруги из Балты прожили вместе больше полувека, сохранив взаимную поддержку, уважение и общие ценности.

Муж прошел путь от педагога и руководителя до главы казацкого подразделения и генерала казачества.

Жена всю жизнь работает фельдшером, лечит несколько поколений людей и остается в профессии и сегодня.

Во время болезни мужа COVID-19 именно она лечила его дома, когда медики не могли приехать.

Супруги уверены: секрет крепкого брака не в идеальности, а в умении быть рядом в самые тяжелые моменты.

Букетный период, который длился пять лет

Последний осенний месяц для супругов Клишавчук из города Балта — особенный. В ноябре пятьдесят лет назад они соединили свои судьбы. И в ноябре же отметила семидесятилетие госпожа Анна.

Анна и Владимир жили в селе Песчаная на одной улице. Но заметили друг друга в школе, когда Анна училась в восьмом классе, а Владимир — в девятом.

— Можно, я провожу тебя домой? — спросил однажды юноша, и девушка согласилась.

Так началась их любовь длиною во всю жизнь. Конфетно-букетный период длился пять лет. За это время Владимир поступил на исторический факультет Одесского университета имени Мечникова и, проучившись несколько курсов, перевелся на вечерний факультет и предложил Анне руку и сердце.

Тогда девушка получала профессию своей мечты — училась на третьем курсе фельдшерского отделения Котовского (ныне Подольского) медучилища. С детства видела себя врачом. Маленькой бегала в Песчанскую больницу, провожая соседку на работу.

— Наверное, любовь к профессии медика у меня в крови. Ведь обе мои тети по отцовской линии — медики. А еще сама больница в Песчаной была двухэтажная, большая, нарядная, люди в белых халатах — это побуждало видеть себя врачом, — рассказывает Анна Николаевна.

Получив диплом, она поехала к любимому в Одессу.

Лечит уже третье поколение швейников

Позже мужа перевели в Балту на должность директора профтехучилища, и они переехали сюда уже с дочкой Галиной.

Сначала госпожа Анна работала медсестрой в районной больнице. Потом — фельдшером на Балтской швейной фабрике, где работает и по сей день, а также по совместительству патронажной медсестрой в Красном Кресте.

— Мои обязанности — профилактика болезней работников фабрики, иммунизация, медосмотры, проведение инструктажа с молодежью. Мне приятно работать уже с третьим поколением швейников, — признается Анна Николаевна.

Однажды к ней подошел студент: «Вы спасли мне жизнь. Спасибо, что научили». Женщина удивилась. Парень рассказал, что, обедая, подавился. А дома был один. Тогда вспомнил, как фельдшер учила их оказывать первую помощь, и смог помочь себе сам.

Каково это — быть рядом с генералом казачества?

— Выходила я замуж за лейтенанта, а стала женой генерала казачества, — шутит женщина.

В свое время по предложению жителя Балты Виталия Сапожника в городе был создан казацкий центр. Балтяне загорелись, сшили казацкие костюмы, ежегодно собирались на казацкие рады в Киеве и Тернополе. Тогда Владимир Клишавчук возглавил казачество, а позже решением Сечевой Рады ему было присвоено звание генерала-осаулы Украинского казачества. Казацкий центр он возглавлял восемнадцать лет и всегда во всем имел поддержку жены.

О любви: «Выходила я замуж за лейтенанта, а стала женой генерала казачества».

На вопрос, легко ли быть женой генерала казачества, госпожа Анна ответила:

— Признаюсь, интересно. Это было время возвращения к нашей славной истории, и мы жили этими патриотическими событиями. Ездили казацкими путями в Саврань, Ананьев, Одессу, Киев. О нашем центре и о моем муже упоминает в книге «Балта: город, освященный вечностью» известный писатель Богдан Сушинский. Когда муж получил звание генерала, я заказывала в Севастополе вышитую казацкую фуражку. А уже здесь сшили казацкий мундир с генеральскими лампасами.

Но не только возрождением казацкого духа занимался Владимир. Во времена его директорства в Балтском ПТУ улучшалась материальная база. А символ механизаторов — трактор, который он привез из колхоза, до сих пор стоит на постаменте возле училища.

Когда же он работал заместителем главного врача Балтской районной больницы по хозяйственной части, участвовал в строительстве деревянного храма-часовни Святого Луки.

Приятно радовать людей

— Ты даришь людям радость, — говорит мне Владимир. — Я на самом деле очень люблю радовать людей, делать им какие-то подарки, дарить цветы.

Букеты роз Анна Николаевна дарит с огромной розовой клумбы, которую ухаживает на фабричном дворе. Женщина завела тетрадь, где отмечены все дни рождения сотрудников фабрики.

— Люди должны чувствовать, что о них помнят. Поэтому каждый из них получает на праздник букет роз. А если день рождения приходится зимой, то дарю цветы из своего кабинета. Здесь у меня более семидесяти вазонов, которые выращиваю специально к праздничным событиям.

О цветах: «В моем кабинете более семидесяти вазонов — я выращиваю их, чтобы дарить людям радость на праздники».

Анна Николаевна признается, что очень любит своих девочек, свою работу, поэтому и в свои годы еще не готова оставить ее.

— Это большое счастье, когда тебя понимают, — говорит Анна Николаевна. — А мы с мужем как раз сошлись характерами. Наверное, поэтому и понимаем друг друга с первого взгляда. Где бы ни работал Владимир, я всегда его поддерживала, а он и сейчас старается угадывать все мои желания.

Жена спасала мужа сама

В том, что его жена — настоящий специалист в медицине, Владимир Иванович еще раз убедился, когда болел Covid. Ведь жена сама подняла его на ноги. Врачи не приезжали на вызовы, и Анна Николаевна лечила мужа, иногда получая советы по телефону от других специалистов. И ей удалось спасти любимого, хотя это было очень сложно, потому что у Владимира Ивановича гипертония, сахарный диабет. Перенесенная болезнь сказалась на его здоровье. Однако они держат курс на полную реабилитацию.

Супругам Владимиру и Анне Клишавчук есть что вспомнить, есть о чем рассказать потомкам. Они радуются дочери, у которой два высших образования, и зятю, который окончил строительный институт с красным дипломом и пошел защищать украинскую землю от российской агрессии. А внучка Алина сегодня учится на двух факультетах Одесского университета имени Мечникова: иностранных языков и международных отношений, воплощая мечту дедушки, который хотел стать «международником».

Какие секреты крепкого брака?

— Мы вместе переживаем трудности, вместе молимся, вместе радуемся достижениям детей. Секрет счастливого брака в том, что на самом деле никаких секретов нет, — говорит Анна Николаевна. — Главное — стремиться понимать друг друга, после ссоры не сердиться долго, не критиковать друг друга, не бояться уступать и в любых вопросах искать компромиссы. А еще — чаще обнимать друг друга и дарить поцелуи.

О мудрости: «Секрет счастливого брака в том, что на самом деле никаких секретов нет. Главное — чаще обнимать друг друга».

Как отмечает Владимир, в молодости куда-то спешили, стремились к какому-то идеалу, были требовательными к себе и к тому, кто рядом.

— Жизнь научила укрощать собственную гордыню и уважать мнение другого. Со временем наши чувства становятся крепче, — уверен Владимир.

С этими словами Владимир Иванович нежно взял жену под руку и, попрощавшись со мной, они неспешными шагами отправились по дороге пятьдесят первого года своей семейной жизни.

Читайте также: