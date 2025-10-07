Ключевые моменты:
- Маршрут № 18 возобновлен после остановки во время наводнения.
- Трамвай курсирует ежедневно по расписанию с остановками на ключевых станциях.
Детали маршрута
Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета сообщает о возобновлении движения трамвая № 18 по маршруту «Куликово поле – 16-я станция Большого Фонтана». Трамвай № 18 курсирует по обычному графику с регулярными интервалами движения.
Трамвайный маршрут был приостановлен во время ливня 30 сентября.
Вместо этого отметим, что трамвайный маршрут № 20 до сих пор приостановлен до завершения ремонтных работ под мостом «Глухой». Вместо него курсирует дублирующий автобус.
Читайте также:
- На два дня закроют некоторые бюветные комплексы в Одессе: причины и сроки
- Одесские коммунальщики продолжают готовить Одессу к новому ливню
- Часть Люстдорфской дороги перекрыли для ремонта: схема объезда