Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности.
В течение суток 8 октября в Одессе ожидаются ветер северо-восточный, 15-20 м/с, утром и днем — значительный дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 8 октября
Облачно. Ночью умеренный дождь, утром и днем значительный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-13°С, днем 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 октября
Облачно. Ночью умеренный дождь, местами значительный дождь. Днем значительный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°С, днем 12-17°С.
