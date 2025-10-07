дождь

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности.

В течение суток 8 октября в Одессе ожидаются ветер северо-восточный, 15-20 м/с, утром и днем — значительный дождь.

Прогноз погоды в Одессе на 8 октября

Облачно. Ночью умеренный дождь, утром и днем значительный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 октября

Облачно. Ночью умеренный дождь, местами значительный дождь. Днем значительный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 12-17°С.

