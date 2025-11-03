Ключевые моменты:

Новый McDonald’s появится в сердце Одессы;

Дом Завадовского, построенный в XIX веке, обнесли забором;

В планах — восстановление фасада и перепланировка внутренних помещений.

Новый McDonald’s возле Дюка: что известно

В самом центре Одессы, рядом с памятником Дюку де Ришелье, началась реставрация полуциркульного дома Завадовского. Сейчас здание окружено забором — строители приступили к внутренним работам. Согласно официальной документации, объект будет восстановлен без изменения внешнего вида.

Как сообщает Думская, сейчас в полуциркульном доме началась реконструкция — здание уже обнесли забором. Планируется перепланировка помещений, чтобы адаптировать историческое здание под коммерческую кухню и зал ресторана McDonald’s. Также в проект входит благоустройство прилегающей территории.

Полукруглая площадь с памятником Дюку — архитектурный замысел Михаила Воронцова. Сам дом Завадовского построен в 1827–1830 годах на средства путешественника Ивана Завадовского. Уже вскоре владельцем стал французский портной Верель, а в 1832 году в здании открылась гостиница «Петербургская».

В свое время она считалась одной из лучших в Одессе — здесь останавливались Ференц Лист, Марк Твен, Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов и другие известные гости. После революции 1917 года в доме располагалось руководство Черноморского морского пароходства.

Сегодня здание сочетает жилые и коммерческие помещения — здесь находятся рестораны, галерея искусств и теперь появится новый McDonald’s.

Напомним, в прошлом году сеть McDonald`s открыла в Одессе еще один ресторан. Он расположен он на улице Грушевского и не похож на другие заведения – это совместный проект компаний McDonald`s и сети автозаправок ОККО.

