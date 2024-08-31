В Одессе появился новый необычный McDonald`s (фото)

Новый McDonald`s расположился на магистральной улице Грушевского и не спроста. Его особенность в том, что ресторан в этом случае совмещен с автозаправочной станцией. А Грушевского, как раз, напрямую связана с международной автомагистралью Одесса-Киев.

Поэтому водители и пассажиры автотранспорта, направляющегося в сторону столицы, могут перекусить перекусить и заправить свои машины в одном месте.

Ранее директор по развитию McDonald’s в Украине Виталий Стефурак рассказал следующее:

– Это пример партнерского проекта, суть которого состоит в том, что в определенной точке на трассе формируется весь необходимый комплекс услуг, который нужен автомобилистам и путешественникам. То же касается возможности поесть. Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей.

В 2024 году в McDonald`s планируется воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах. Впоследствии рестораны смогут появиться в связке с АЗС на ключевых трассах.

При этом представитель сети заведений питания отметил, что ни один из ключевых игроков или сетей заправок не имеет эксклюзивного права работы с McDonald’s.

Для ресторанов здесь главное — локация, а будут ли они расположены вместе с заправками OKKO, WOG, KLO или другими, уже второстепенный вопрос.

Фото: паблик «Одесса как она есть»