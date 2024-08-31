Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился новый необычный McDonald`s (фото)

В Одессе появился новый необычный McDonald`s (фото)

Всемирная сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s открыла в Одессе еще один ресторан. Расположен он на улице Грушевского и не похож на другие заведения в нашем городе. В чем его особенность, рассказывает в своей публикации “Одесская Жизнь”.

Новый McDonald`s расположился на магистральной улице Грушевского и не спроста. Его особенность в том, что ресторан в этом случае совмещен с автозаправочной станцией. А Грушевского, как раз, напрямую связана с международной автомагистралью Одесса-Киев. 

Поэтому водители и пассажиры автотранспорта, направляющегося в сторону столицы, могут перекусить перекусить и заправить свои машины в одном месте.

макдональдс на грушевского
макдональдс на грушевского
макдональдс на грушевского

Ранее директор по развитию McDonald’s в Украине Виталий Стефурак рассказал следующее:

– Это пример партнерского проекта, суть которого состоит в том, что в определенной точке на трассе формируется весь необходимый комплекс услуг, который нужен автомобилистам и путешественникам. То же касается возможности поесть. Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей.

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В 2024 году в McDonald`s планируется воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах. Впоследствии рестораны смогут появиться в связке с АЗС на ключевых трассах.

При этом представитель сети заведений питания отметил, что ни один из ключевых игроков или сетей заправок не имеет эксклюзивного права работы с McDonald’s.

Для ресторанов здесь главное — локация, а будут ли они расположены вместе с заправками OKKO, WOG, KLO или другими, уже второстепенный вопрос.

макдональдс на грушевского

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