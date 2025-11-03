Ключевые моменты:

В Одессе создадут комиссию, которая проверит все договоры аренды муниципальных помещений и земельных участков.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поручил проверить все коммунальные структуры, чтобы устранить дублирование функций и найти резервы экономии.

Каждому департаменту Одесского горсовета поручено за три недели подготовить планы экономического развития и анализ расходов за последние годы.

Одесса готовится к новому бюджету

В понедельник, 3 ноября, начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и и.о. мэра Игорь Коваль провели аппаратное совещание, посвященное стратегическому развитию города.

Главные темы встречи — совершенствование управления, рациональное использование бюджета и подготовка к следующему финансовому году.

Департаментам поручено в течение трех недель разработать помесячные планы экономического развития на 2026 год и предоставить аналитику расходов за 2023–2025 годы.

Также Сергей Лысак поручил провести полный аудит коммунальных предприятий, чтобы выявить дублирующие функции, сократить лишние траты и найти внутренние резервы экономии.

Кроме того, власти создадут специальную комиссию, которая проверит все договоры аренды городского имущества и земельных участков. Цель — повысить прозрачность и эффективность использования муниципальных ресурсов.

Также военная администрация инициирует процесс объединения всех ветеранских структур в Одессе, которые сейчас действуют разрозненно.

Ранее начальник Одесской ГВА Сергей Лысак объявил о формировании обновленного состава исполкома и представил своих новых заместителей.

