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На Дерибасовской обновили McDonald`s: как изменился фасад памятника архитектуры (фото)

На Дерибасовской обновили McDonald`s: как изменился фасад памятника архитектуры (фото)

В Одессе скоро откроется обновленный после реставрации McDonald`s, расположенный в памятнике архитектуры — доме Мангуби, что на Дерибасовской, 23.

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Компания не только модернизировала заведение, но и восстановила фасад здания, сохранив уникальную архитектуру Одессы. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Макдональдс на Дерибасовской

«Это отличный пример ответственного бизнеса, который заботится не только о своих услугах, но и о виде нашего города. Спасибо «МакДональдз» за такой вклад!» — написал мэр в телеграм.

Макдональдс на Дерибасовской

 

Дом на углу Дерибасовской и Красного переулка построили в 1875 году по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского. В 2015-2017 году его реконструировали с надстройкой мансарды и башни. Помимо McDonald`s, сейчас в здании размещается отель «Милано».

Макдональдс на Дерибасовской

Напомним, в конце августа этого года сеть McDonald`s открыла в Одессе еще один ресторан. Он расположен он на улице Грушевского и не похож на другие заведения – это совместный проект компаний McDonald`s и сети автозаправок ОККО.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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