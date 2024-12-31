На Дерибасовской обновили McDonald`s: как изменился фасад памятника архитектуры (фото)

Компания не только модернизировала заведение, но и восстановила фасад здания, сохранив уникальную архитектуру Одессы. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Это отличный пример ответственного бизнеса, который заботится не только о своих услугах, но и о виде нашего города. Спасибо «МакДональдз» за такой вклад!» — написал мэр в телеграм.

Дом на углу Дерибасовской и Красного переулка построили в 1875 году по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского. В 2015-2017 году его реконструировали с надстройкой мансарды и башни. Помимо McDonald`s, сейчас в здании размещается отель «Милано».

Напомним, в конце августа этого года сеть McDonald`s открыла в Одессе еще один ресторан. Он расположен он на улице Грушевского и не похож на другие заведения – это совместный проект компаний McDonald`s и сети автозаправок ОККО.