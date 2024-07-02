Одесские мастера частично «отрестврировали» пострадавший от обстрела исторический дом (фото)

Дом на ул. Пастера, 34 красуется новыми (ну почти) воротами. Современными. Привычными. Можно и внимания не обратить. Но, как выяснилось, все не так просто. Потому что еще недавно на этом памятнике архитектуры были аутентичные ворота, которые уже здесь не увидишь.

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