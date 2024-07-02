Одесские мастера частично «отрестврировали» пострадавший от обстрела исторический дом (фото)

Одесские мастера частично «отрестврировали» пострадавший от обстрела исторический дом (фото)

Лютеранский переулок… Здесь находится известный одесский дом «с иллюминаторами». Он пострадал от ударной волны в результате российской агрессии в августе прошлого года. Так вот, исторический дом теперь – с хорошей новостью.

Мастера команды «1000 дверей Одессы» представили первый воссозданный в Одессе деревянный люнет подъезда этого дома. Тот самый люнет, ставший жертвой ударной волны.

Люнет дома с иллюминаторами, до и после

До и после

«Команда «Тысячи дверей Одессы» создала точную копию аутентичного люнета подъезда доходного дома Петра Балашева, построенного в 1899 году», – сообщают мастера.

В историческом одесском доме восстановили люнет

«Одесская жизнь» писала об этом доме с круглыми окнами (поэтому и называется «с иллюминаторами»). Здание строилось архитектором Поповым как доходный дом. Его владельцем, как и участка, был тогда Петр Балашев.

Благодаря меценатам мастера «1000 дверей Одессы» бережно повторили оконную коробку, обе оконные створки и декоративные планки, смонтировали стекло и вернули гармонию архитектуре здания.

Дом с иллюминаторами, восстановленный люнет

Люнет дома с иллюминаторами в Одессе

Напомним, еще до войны мастера-реставраторы восстановили старинную роспись в доме с иллюминаторами и отреставрировали старинные двери.

Фото: 1000 дверей Одессы, фото дома (2021 года) – автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
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