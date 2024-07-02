Одесские мастера частично «отрестврировали» пострадавший от обстрела исторический дом (фото)

Лютеранский переулок… Здесь находится известный одесский дом «с иллюминаторами». Он пострадал от ударной волны в результате российской агрессии в августе прошлого года. Так вот, исторический дом теперь – с хорошей новостью.
Мастера команды «1000 дверей Одессы» представили первый воссозданный в Одессе деревянный люнет подъезда этого дома. Тот самый люнет, ставший жертвой ударной волны.
«Команда «Тысячи дверей Одессы» создала точную копию аутентичного люнета подъезда доходного дома Петра Балашева, построенного в 1899 году», – сообщают мастера.
«Одесская жизнь» писала об этом доме с круглыми окнами (поэтому и называется «с иллюминаторами»). Здание строилось архитектором Поповым как доходный дом. Его владельцем, как и участка, был тогда Петр Балашев.
Благодаря меценатам мастера «1000 дверей Одессы» бережно повторили оконную коробку, обе оконные створки и декоративные планки, смонтировали стекло и вернули гармонию архитектуре здания.
Напомним, еще до войны мастера-реставраторы восстановили старинную роспись в доме с иллюминаторами и отреставрировали старинные двери.
Фото: 1000 дверей Одессы, фото дома (2021 года) – автора