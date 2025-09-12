Ключевые моменты:

В Одессе утвердили новую программу по уходу за деревьями возле жилых домов на 2025–2026 годы;

Почти до 13 млн грн будут распределены между районными администрациями;

Это позволит обеспечить более оперативное реагирование на обращения горожан.

В горсовете утвердили новую программу ухода за деревьями возле жилых домов и для удаления аварийных деревьев. Она рассчитана на 2025-2026 годы и предусматривает значительное увеличение финансирования. Об этом стало известно 11 сентября в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

На эти цели город направит почти 13 миллионов гривен, которые распределят между райадминистрациями:

Киевская райадминистрация — 1,5 млн грн в 2025 году и 2 млн грн в 2026-м,

Хаджибейская — 1,7 млн грн и 2 млн грн соответственно,

Приморская — по 2,2 млн грн в 2025-2026 годах,

Пересыпская — 3 млн грн в 2026 году.

По словам чиновников, распределение средств позволит быстрее реагировать на обращения жителей.

Напомним, в 2024 году предприятие «Горзелентрест» получило башню высотой 35 метров с гидравлической стрелой для обрезки высоких деревьев.

По теме: Почему в Одессе падают деревья и можно ли это предотвратить